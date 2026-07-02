Türkiye siyasetinde 2026 yılı Mayıs ayında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararı, muhalefet kanadında derin bir kırılma noktası yarattığı anketlerde de ortaya çıktı.
Yeni anket MLS Araştırma'dan: O partideki o kaybı gündem oldu
Anket firmaları art arda anket sonuçları paylaşmaya devam ediyor. Yeni anket MLS Araştırma'dan... CHP'de son durum ortaya çıktı, sonuçlar gündem oldu.Dilek Taşdemir
Özgür Özel'in yerine eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden başkan olması gündemdeki yerini koruyor.
Söz konusu hukuki hamle, kurultay süreçlerini baştan itibaren geçersiz kılarken, Özgür Özel yönetiminin meşruiyetini tartışmaya açan bir süreci başlattı.
MLS Araştırma 29-30 Haziran 2026 tarihlerinde 26 ilde 2250 katılımcıyla gerçekleştirdiği yeni anket sonuçlarını paylaştı. Sonuçlar hukuki depremin seçmen davranışlarındaki yansımalarını ortaya koydu.
Vatandaşlara 'Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' diye soruldu. Haziran ayı sonu itibarıyla seçmen tercihlerinde mevcut tablo şu şekilde:
AKP: Yüzde 33,4
CHP: Yüzde 29,1
DEM: Yüzde 8,5
MHP: Yüzde 8,1
İYİ Parti: Yüzde 5,5
Öte yandan, CHP'nin mutlak butlandan önceki anketlerdeki oy oranı yüzde 30'lar bandında seyrediyordu.
MLS Araştırma vatandaşlara 'Özgür Özel'in yerinde olsaydınız nasıl bir yol izlerdiniz?' sorusunu da yöneltti.
Vatandaşların yüzde 19,5'i 'parti kurardım' derken...
Yüzde 80,5'i 'Mücadeleme CHP'de devam ederdim' yanıtı verdi.
İşte MLS Araştırma'nın gündem olan yeni anket sonuçları