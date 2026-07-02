Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yeni anket MLS Araştırma'dan: O partideki o kaybı gündem oldu

Yeni anket MLS Araştırma'dan: O partideki o kaybı gündem oldu

Anket firmaları art arda anket sonuçları paylaşmaya devam ediyor. Yeni anket MLS Araştırma'dan... CHP'de son durum ortaya çıktı, sonuçlar gündem oldu.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Yeni anket MLS Araştırma'dan: O partideki o kaybı gündem oldu - Resim: 1

Türkiye siyasetinde 2026 yılı Mayıs ayında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararı, muhalefet kanadında derin bir kırılma noktası yarattığı anketlerde de ortaya çıktı.

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Yeni anket MLS Araştırma'dan: O partideki o kaybı gündem oldu - Resim: 2

Özgür Özel'in yerine eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden başkan olması gündemdeki yerini koruyor.

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Yeni anket MLS Araştırma'dan: O partideki o kaybı gündem oldu - Resim: 3

Söz konusu hukuki hamle, kurultay süreçlerini baştan itibaren geçersiz kılarken, Özgür Özel yönetiminin meşruiyetini tartışmaya açan bir süreci başlattı.

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Yeni anket MLS Araştırma'dan: O partideki o kaybı gündem oldu - Resim: 4

MLS Araştırma 29-30 Haziran 2026 tarihlerinde 26 ilde 2250 katılımcıyla gerçekleştirdiği yeni anket sonuçlarını paylaştı. Sonuçlar hukuki depremin seçmen davranışlarındaki yansımalarını ortaya koydu.

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Yeni anket MLS Araştırma'dan: O partideki o kaybı gündem oldu - Resim: 5

Vatandaşlara 'Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' diye soruldu. Haziran ayı sonu itibarıyla seçmen tercihlerinde mevcut tablo şu şekilde:

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Yeni anket MLS Araştırma'dan: O partideki o kaybı gündem oldu - Resim: 6

AKP: Yüzde 33,4

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Yeni anket MLS Araştırma'dan: O partideki o kaybı gündem oldu - Resim: 7

CHP: Yüzde 29,1

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Yeni anket MLS Araştırma'dan: O partideki o kaybı gündem oldu - Resim: 8

DEM: Yüzde 8,5

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Yeni anket MLS Araştırma'dan: O partideki o kaybı gündem oldu - Resim: 9

MHP: Yüzde 8,1

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Yeni anket MLS Araştırma'dan: O partideki o kaybı gündem oldu - Resim: 10

İYİ Parti: Yüzde 5,5

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Yeni anket MLS Araştırma'dan: O partideki o kaybı gündem oldu - Resim: 11

Öte yandan, CHP'nin mutlak butlandan önceki anketlerdeki oy oranı yüzde 30'lar bandında seyrediyordu.

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Yeni anket MLS Araştırma'dan: O partideki o kaybı gündem oldu - Resim: 12

MLS Araştırma vatandaşlara 'Özgür Özel'in yerinde olsaydınız nasıl bir yol izlerdiniz?' sorusunu da yöneltti.

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Yeni anket MLS Araştırma'dan: O partideki o kaybı gündem oldu - Resim: 13

Vatandaşların yüzde 19,5'i 'parti kurardım' derken...

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Yeni anket MLS Araştırma'dan: O partideki o kaybı gündem oldu - Resim: 14

Yüzde 80,5'i 'Mücadeleme CHP'de devam ederdim' yanıtı verdi.

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Yeni anket MLS Araştırma'dan: O partideki o kaybı gündem oldu - Resim: 15

İşte MLS Araştırma'nın gündem olan yeni anket sonuçları

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