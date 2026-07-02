Avrupa ülkelerinin ilk 10 sıraya damga vurduğu Küresel Pasaport Endeksi'nde Türkiye, ekonomik göstergeler ve yaşam standardı gibi kriterlerin de dahil edildiği sıralamada 96. basamakta kendine yer buldu.
İşte 2026'nın en güçlü pasaportları: Türkiye kaçıncı sırada?
Global Citizen Solutions tarafından yayımlanan 2026 Küresel Pasaport Endeksi'nde, yalnızca vizesiz seyahat değil; yaşam kalitesi, ekonomik güç, güvenlik, sağlık hizmetleri ve yatırım cazibesi gibi kriterler de değerlendirildi. Listenin zirvesinde İsveç yer alırken, Türkiye 96. sırada konumlandı.Kaynak: Diğer
Global Citizen Solutions'ın bu sene beşincisini düzenlediği 2026 Küresel Pasaport Endeksi raporuna göre en güçlü pasaportlar listelendi. Klasik endekslerin aksine yalnızca vizesiz seyahat imkanını değil; ülkelerin sosyal altyapısı, güvenlik düzeyi, sağlık hizmetleri ve ekonomik güçleri gibi dinamikleri de değerlendiren çalışmanın birincisi İsveç oldu.
Klasik yaklaşımların dışına çıkan bu çalışma, bir pasaportun değerini çok yönlü ve kritik parametreler üzerinden derecelendiriyor. Değerlendirme sürecine ülkelerin inovasyon gücü, vergi politikaları, ekonomik rekabet seviyeleri, sağlık ve güvenlik standartlarının yanı sıra iklim koşulları ve toplumsal altyapı bileşenleri de entegre ediliyor. Yalnızca vizesiz seyahat serbestliği baz alındığında Singapur liderliği elinde tutsa da hem en geniş küresel erişimi hem de en yüksek yaşam standardını bir arada barındıran Avrupa devletleri, listenin zirvesindeki ağırlığını sürdürüyor.
TÜRKİYE PASAPORTU KAÇINCI SIRADA?
Sözcü'de yer alan habere göre, çok boyutlu parametrelerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan dünya sıralamasında Türkiye, 96. sırada konumlandı. Avrupa devletlerinin ilk 10 basamağın 9'una ambargo koyduğu raporda; doğrudan yatırım cazibesinin yanı sıra küresel anlaşmalar ve toplumsal refah seviyeleri, pasaportların nüfuzunu doğrudan tayin eden başlıca faktörler olarak öne çıktı.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 10 PASAPORTU
2026 yılı verilerine göre dünyanın en yüksek puanına sahip ilk 10 pasaportu şöyle:
İSVEÇ
İSVİÇRE
FİNLANDİYA
ALMANYA
HOLLANDA
DANİMARKA
İRLANDA
BİRLEŞİK KRALLIK
NORVEÇ
SİNGAPUR