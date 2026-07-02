İşte 2026'nın en güçlü pasaportları: Türkiye kaçıncı sırada?

Klasik yaklaşımların dışına çıkan bu çalışma, bir pasaportun değerini çok yönlü ve kritik parametreler üzerinden derecelendiriyor. Değerlendirme sürecine ülkelerin inovasyon gücü, vergi politikaları, ekonomik rekabet seviyeleri, sağlık ve güvenlik standartlarının yanı sıra iklim koşulları ve toplumsal altyapı bileşenleri de entegre ediliyor. Yalnızca vizesiz seyahat serbestliği baz alındığında Singapur liderliği elinde tutsa da hem en geniş küresel erişimi hem de en yüksek yaşam standardını bir arada barındıran Avrupa devletleri, listenin zirvesindeki ağırlığını sürdürüyor.