TBB Meclisi; Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı.

TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmalarının ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istedi.

TBB seçimi tartışmalarla başladı. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunduğu sırada iddiaya göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın laf atması üzerine tartışma çıktı.

AK Parti ve MHP'li belediye başkanlarının CHP sıralarına yönelik tepkisinin ardından yaşanan tartışma kavgaya döndü.

Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantının devam edeceği bildirildi.

MANSUR YAVAŞ AYIRMAYA ÇALIŞTI

Arbede sırasında bağrışmalar ve yumruklaşmalar olurken Mansur Yavaş'ın kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

SEÇİM ERTELENEBİLİR

TBB'de çıkan kavganın ardından toplantının ertelenmesi tartışılıyor.