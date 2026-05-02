Deprem sonrası ekonomik toparlanma sürecinin devam ettiği Kahramanmaraş’ta, Kasaplar Odası ve üye esnaflar takdire şayan bir karara imza attı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dar gelirli ailelerin de kurban ibadetini yerine getirebilmesini hedefleyen esnaflar, tavsiye edilen fiyatların altına inerek indirim başlattı.

KURBANLIKLARDA YENİ FİYAT TARİFESİ

Şehirdeki ekonomik şartları ve vatandaşların alım gücünü göz önünde bulunduran kasaplar, fiyatları şu şekilde güncelledi:

Erkek Çebiş ve Toklu: 390 TL’den 370 TL’ye düşürüldü.

Dişi Hayvan: 350 TL’den 320 TL’ye çekildi.

Satışların, bayram öncesinde şehirde belirlenen 3 ayrı noktada gerçekleştirileceği bildirildi.

"AMACIMIZ HER EVE ET GİRMESİ"

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, deprem vurgusu yaparak dayanışmanın önemine dikkat çekti. Yaklaşık 40 üyenin ortak kararıyla bu indirimin yapıldığını belirten Uyduran, "Biz deprem geçirmiş bir şehiriz. Özellikle evine et girmeyen vatandaş kalmasın düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.

Esnaf temsilcileri de bu kararın arkasında durarak şu mesajları paylaştı:

İnşallah kurban kesemeyen kimse kalmaz, herkesin evi şenlenir. Esnaf arkadaşlarla ortak karar aldık; tavsiye edilen fiyatlara uymayarak rakamları aşağı çektik

2026 yılı Kurban Bayramı’nda tüm hemşehrilerinin kurban ibadetini yerine getirmesi için çalışacaklarını vurguladı.