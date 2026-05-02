Türkiye Barolar Birliğince (TBB) beş kişiden oluşan "Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi" kurulmasına ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği" değişikliği ile Yönetmeliğe eklenen madde kapsamında, avukatların yazılı, işitsel, görsel ve çevrim içi iletişim araçlarını kullanırken gerçekleştiği iddia edilen reklam yasağı ihlallerini tespit etmek, Türkiye Barolar Birliğine rapor sunmak ve ihlal iddiası sonrası süreci barolar nezdinde takip etmek amacıyla, Birlik nezdinde beş kişiden oluşan Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi kuruldu.

TBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada da Merkezin üyeleri, iletişim bilgileri ve çalışma esaslarının kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.