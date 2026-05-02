Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı dış ticaret verilerini paylaşmıştı. İhracat yıllık bazda yüzde 22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükselirken, son 12 aylık ihracat 275,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine gelmişti.

TARİHİ ZİRVELERİN ÖTESİNDE: KREDİ BATAĞI VE İCRADAN ÇİFTLİKLER

Ancak açıklanan "tarihi zirve" rakamları, sokaktaki ekonomik gerçeklerle ve üreticinin omuzlarındaki ağır maliyet yüküyle taban tabana zıt bir tablo çiziyor. Pek çok tarım çiftliği icradan tek tek satılırken, üretici ise kredi batağından kurtulamayarak elindeki ürünleri zararına satıyor.

ŞİMŞEK’TE REKOR MÜJDESİ VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatın Nisan ayında yıllık bazda yüzde 22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükseldiğini ve yıllıklandırılmış bazda 275,8 milyar dolar ile tüm zamanların rekorunun kırıldığını müjdeledi.

TAKVİM ETKİSİYLE GELEN SUNİ ARTIŞ

Ancak bu artışın arkasındaki "takvim etkisi" ve "dönemsel dalgalanma" itirafları, başarının kalıcılığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Rekor paylaşımları yapılırken, jeopolitik gerginliklerin ve küresel koşulların zorluğundan dem vurulması, önümüzdeki dönemde yaşanacak olası düşüşler için sinyal veriyor.

Bakanlığın ithalat artışının yüzde 3,1 ile sınırlı kaldığına dair açıklamaları, hammadde ve ara malı tedarikinde zorlanan yerli üreticiyi teselli etmeye yetmiyor. Döviz kazandıran sektörlerin desteklendiği iddia edilse de, yapısal adımların rekabet gücünü artırmak yerine sadece rakamsal bazda bir illüzyon yarattığı eleştirileri yükseliyor.

ÜRETİM DÖNÜŞÜMÜ MÜ, YOKSA BORÇ SARMALI MI?

Bakan Şimşek'in "üretimde dönüşümü destekliyoruz" ve "rekabet gücünü artıran yapısal adımlar atıyoruz" sözleri, yüksek enflasyon ve faiz sarmalı altında ezilen ihracatçı için havada kalan vaatlerden öteye gitmiyor.

Ülkeye döviz girişi arttıkça vatandaşın alım gücünün neden gerilediği ve "rekor" denilen rakamların neden mutfağa yansımadığı sorusu ise yine yanıtsız bırakılıyor.