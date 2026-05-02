Kahramanmaraş’ta piknik yaparken arkadaşlarına "torpil" fırlatan gencin şakası, 92 hektar ormanın kül olmasına ve kendisine kesilen 43,7 milyon liralık devasa faturaya mal oldu.

BİR ŞAKA 697 FUTBOL SAHASINI KÜL ETTİ

28 Temmuz 2024 tarihinde Onikişubat ilçesi Fırnız mevkisinde meydana gelen olayda, Gaziantep’ten piknik için gelen bir arkadaş grubu arasındaki şakalaşma felaketle sonuçlandı. Mynet'ten Doğukan Akbayır'ın haberine göre, 21 yaşındaki M.S.’nin attığı torpilin kuru otları tutuşturmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle devasa bir boyuta ulaştı.

Yanan alan 92 hektar (Yaklaşık 697 futbol sahası). Yanan ormana 18 saat boyunca 200 personel, 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR: HEM HAPİS HEM TAZMİNAT

Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, "Taksirle orman yangınına sebebiyet verme" suçundan yargılanan M.S. hakkında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanığın beraat talebini reddederek ağır bir cezai yaptırıma hükmetti.

DUDAK UÇUKLATAN "YENİDEN AĞAÇLANDIRMA" BEDELİ

Mahkeme, M.S.’ye 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verirken, asıl çarpıcı karar kamu zararı kısmında geldi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan maliyet raporu doğrultusunda; yangın söndürme çalışmaları ve yanan alanın yeniden ağaçlandırılması için harcanacak olan 43 milyon 752 bin liranın sanıktan tahsil edilmesine karar verildi.

Öte yandan uzmanlar, bu kararın orman yangınlarına karşı bir emsal niteliği taşıdığını, dikkatsizlik sonucu dahi olsa doğaya verilen zararın bedelinin ağır bir ekonomik yaptırımla karşılanacağını belirtti.