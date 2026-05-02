Milyonlarca memur, memur emeklisi ve SGK borçlusu, yılın ikinci yarısında maaşlarına yapılacak zam oranına kilitlenmişken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Emin Yılmaz, kesinleşen veriler ve beklentiler ışığında yeni maaş tablolarını kamuoyuyla paylaştı.
Emekli ve memur maaş zammı iki gün kala netleşti: SGK uzmanı Emin Yılmaz hesapladı
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, ilk üç aylık kesinleşen enflasyon verileri ve Haziran sonu tahminleri ışığında milyonların merakla beklediği yeni maaş listesini açıkladı.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte maaşlarda yaşanacak değişimleri kalem kalem hesaplayan Yılmaz, özellikle en düşük emekli ve memur maaşlarındaki artış potansiyeline dikkat çekti.
Yılın ilk üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin kesinleştiğini hatırlatan Emin Yılmaz; Ocak ayındaki yüzde 4,84, Şubat’taki yüzde 2.96 ve Mart ayındaki yüzde 1,4’lük oranlarla birlikte üç aylık toplam enflasyonun yüzde 10,04 olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.
MAK Haber'in yaptığı Nisan ayı için 6 veri analizinde çıkan ortalamaya göre; yüzde 3,28’lik ortalama artışın gerçekleşmesi durumunda rakamın yüzde 13,65 seviyesine ulaşacağını ifade eden Yılmaz, Mayıs ve Haziran ayları için de ikişer puanlık tahmini artışlar eklendiğinde, 6 aylık toplam enflasyon verisinin %18,24 seviyesine erişebileceğini öngördü.
Bu tahminler doğrultusunda en düşük emekli aylığı üzerindeki senaryoları detaylandıran Yılmaz, halen 20 bin TL seviyesinde olan en düşük emekli aylığının, yüzde 18,24’lük artışla beraber yaklaşık 23 bin 648 TL’ye yükseleceğini tahmin ettiğini söyledi.
Maaş skalasındaki diğer artışlara da değinen uzman, mevcut durumda 25 bin TL alan bir emeklinin gelirinin 29 bin 560 TL’ye, 30 bin TL alan bir emeklinin maaşının ise 35 bin 472 TL’ye çıkabileceğini hesapladı.
Yılmaz, bu rakamlardaki bir puanlık oynamanın 20 bin TL’lik bir maaşta yalnızca 200 TL’lik bir fark yaratacağını, dolayısıyla paylaşılan tabloların büyük oranda gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.
Memur ve memur emeklileri için de ayrı bir parantez açan Emin Yılmaz, toplu sözleşme farkıyla birlikte hesaplanan zam oranlarını paylaştı.
6 aylık enflasyonun yüzde 18,24 olarak gerçekleşmesi durumunda, memur ve memur emeklileri için yüzde 13,98’lik bir artış oranının ortaya çıkacağını belirten Yılmaz, bu farkın maaşlara yansımasını şu şekilde özetledi.
Mevcut durumda 27 bin 772 TL alan en düşük memur emeklisinin maaşı 31 bin 654 TL’ye yükselecek.
Çalışan memurlar cephesinde ise halen 58 bin 305 TL alan bekar bir memurun maaşı 66 bin 456 TL’ye, 61 bin 890 TL alan evli bir memurun maaşı ise 70 bin 542 TL seviyesine ulaşacak. Bu veriler, Temmuz ayı itibarıyla kamu çalışanları ve emeklilerinin gelirlerinde yaşanacak ciddi değişimin habercisi olarak değerlendiriliyor.