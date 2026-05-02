02 Mayıs 2026 Cumartesi
Çaya limon atanlar dikkat: Uzman isim etkisini açıkladı, meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz

Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin, limonlu çayın faydalarını açıkladı. İşte meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz diyeceğimiz o açıklamanın detayları...

Züleyha Öncü
Çayın içine limon sıkmak, birçok kişi için vazgeçilmez bir alışkanlık olmaya devam ediyor. Ancak bu tercihin gerçekten sağlık açısından fayda sağlayıp sağlamadığı uzun süredir tartışma konusu.

Kardiyolog Muhammed Keskin, limonlu çayın etkilerini bilimsel veriler ışığında değerlendirdi. Sosyal medyada “kardiyobey” olarak tanınan Keskin, yaptığı açıklamada limonun çayın içeriğindeki faydalı bileşenlerin vücut tarafından daha etkin kullanılmasına katkı sağladığını belirtti.

Keskin’e göre bu durum, özellikle kalp sağlığı açısından önemli bir avantaj oluşturuyor. Çayın içerdiği antioksidanların etkisinin limon ile birlikte daha da güçlenebileceği ifade ediliyor.

Limonlu çayın bir diğer önemli etkisi ise demir emilimi üzerinde görülüyor. Çayda bulunan tanen maddesi, demirin vücutta kullanılmasını zorlaştırabilirken, limon bu etkiyi dengeleyerek demirin emilimini kolaylaştırıyor.

Bu nedenle demir eksikliği yaşayan kişiler için limonlu çay daha avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Ayrıca limonlu çayın bağışıklık sistemi üzerinde de destekleyici etkileri bulunuyor. Özellikle soğuk havalarda düzenli tüketildiğinde vücudun direncini artırmaya katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Sindirim sistemi açısından da fayda sunan bu alışkanlık, yemek sonrası tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırabiliyor.

Bunun yanında kan şekeri üzerinde dengeleyici bir etki oluşturarak insülin direnci riskinin azaltılmasına yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre özellikle akşam yemeklerinden sonra tüketilen limonlu çay, hem sindirimi destekleyen hem de demir emilimini olumsuz etkilemeyen pratik ve sağlıklı bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

