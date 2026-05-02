Yeniçağ Gazetesi
02 Mayıs 2026 Cumartesi
Sadettin Saran’dan Ederson hamlesi: Kalması dert gitmesi servet

Fenerbahçe’de sezonun kritik virajlarında yaptığı hatalar ve gördüğü kartlarla tartışmaların odağı haline gelen Brezilyalı file bekçisi Ederson’un takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Gül Devrim Koyun
Çaykur Rizespor maçında kaybedilen puanlar ve Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası taraftarın hedef tahtasına koyduğu 32 yaşındaki kaleci için kulüp kulislerinde ayrılık sesleri yükseliyor.

MALİ TABLO AYRILIĞIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

Sabah'ın haberine göre Brezilya Milli Takımı ve Manchester City kariyerinin ardından benzer bir süreci sarı-lacivertli formayla yaşayan Ederson ile yolların ayrılması konusunda camia ve kulüp yetkilileri büyük oranda hemfikir.

Tecrübeli eldivenin 11 milyon euroluk yıllık maaşı ve Haziran 2028’e kadar süren sözleşmesi, yönetimi finansal açıdan zor bir kararla karşı karşıya bırakıyor.

KRİTİK TARİH: 6-7 HAZİRAN

Başkan Sadettin Saran ve ekibinin, Ederson hakkındaki nihai kararı kulübün önündeki seçim sürecini göz önüne alarak yeni yönetime devretmeyi planladığı öğrenildi.

Brezilyalı kalecinin akıbeti, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurulun ardından kurulacak yeni yönetim tarafından netleştirilecek.

SEZONU KAPATAN EDERSON’A SUUDİ ARABİSTAN KANCASI

Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartın yanı sıra PFDK tarafından verilen 3 maçlık ceza nedeniyle sezonu kapatan Ederson, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta kalesinde 35 gol gördü; 13 maçta ise kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali güçlenen tecrübeli kaleciye Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Kariyerinde Benfica ve Manchester City gibi dev kulüplerin formasını terleten Ederson’un, yüksek maliyetli sözleşmesine rağmen Körfez ekiplerinden gelecek tekliflerle takımdan ayrılması gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Kaynak: Diğer
