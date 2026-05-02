Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram öncesi hesaplara yatacak olan ikramiye ödemelerine çevrilmişken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ TV’de Gülay Tunçel’e konuya ilişkin kritik tarihleri ve ödeme esaslarını içeren önemli açıklamalarda bulundu.
Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi açıkladı: SGK uzmanı YENİÇAĞ'a konuştu
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi ödemelerinin 8 Mayıs ile 22 Mayıs tarihleri arasında yapılmasının beklendiğini açıkladı. Yılmaz, ödemelerin emekli maaş takvimiyle birleştirilerek öne çekilebileceğini de söyledi.
Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğine dair belirsizliği gideren Yılmaz, özellikle Mayıs ayı içindeki belirli tarihlere dikkat çekerek ödemelerin maaş takvimiyle olan paralelliğine vurgu yaptı.
Videonun tamamını izlemek için buraya tıklayınız...
Yılmaz’ın değerlendirmelerine göre, bayram ikramiyelerinin 8 Mayıs Pazartesi ile 22 Mayıs Cuma tarihleri arasındaki geniş zaman diliminde ödenme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.
Bu süreçte özellikle 18 Mayıs tarihinin stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Yılmaz, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin her ayın 17’si ile 26’sı arasında emekli maaşlarını aldıklarını hatırlattı.
Bu durumun doğal bir sonucu olarak, ikramiyelerin ödeme takviminin bir tık daha öne çıkarılması ve normal emekli maaşlarıyla birleştirilerek vatandaşların hesaplarına aktarılması bekleniyor.
Böylece emekliler hem maaşlarını hem de ikramiyelerini aynı dönem içerisinde alarak bayram öncesi finansal bir rahatlama yaşayabilecekler.
Ödemelerin kapsamı konusunda da detaylı bilgi veren Emin Yılmaz, SGK üzerinden maaş alan geniş bir kitlenin bu haktan yararlanabileceğini ifade etti.
Yaşlılık aylığı alanların yanı sıra vazife malulü, ölüm aylığı ve engelli aylığı alan vatandaşlar ile şehit yakınları, gaziler ve terörden zarar görenlerin kendileri veya vefat durumunda yakınları bu ikramiyeden faydalanabilecek.
Ancak Yılmaz, kamuoyunda sıkça karıştırılan bir noktaya da açıklık getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden verilen sosyal yardımların SGK sistemi dışında kaldığını belirten uzman; 65 yaş aylığı alanların, sosyal yardım kapsamındaki engelli yardımı alanların ve özel sandığa bağlı banka emeklilerinin, doğrudan SGK’dan maaş almadıkları gerekçesiyle bayram ikramiyesinden faydalanamayacaklarını dile getirdi.
Son olarak dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri için yapılacak ödemelerin rakamsal boyutuna değinen Emin Yılmaz, ödemelerin 4 bin TL’lik ana kıstas üzerinden hisse oranlarına göre hesaplanacağını belirtti.
Yapılan hesaplamaya göre, dosyada yüzde 75 oranında hak sahibi olan vatandaşlara 3 bin TL, yüzde 50 oranında hak sahibi olanlara 2 bin TL ve yüzde 25 oranında hissesi bulunanlara ise bin TL tutarında bayram ikramiyesi yatırılacak.
Bu hesaplama yöntemiyle, her hak sahibinin kendi maaş oranına göre ikramiyeden pay alması sağlanmış olacak.