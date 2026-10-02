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Kaynak: AA

Bangkok Post’un Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesinin (DDPM) verilerine dayandırdığı habere göre, ülkede 16 Eylül’den itibaren etkisini sürdüren yoğun yağışlar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bangkok’un da aralarında bulunduğu 31 bölgede devam eden sağanakların neden olduğu sellerin, 1 milyon 245 bin 581 hanede yaşayan toplam 3 milyon 535 bin 206 kişiyi etkilediği belirtildi.

Sel felaketlerinde 23 kişinin yaşamını yitirdiği Tayland’da, afetzedelerin barınması amacıyla 233 geçici barınma merkezinin hizmete açıldığı aktarıldı.