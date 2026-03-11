Haftanın dizi: TRT 1’in ilgiyle izlenen ve sezona damga vuran dizisi ‘Taşacak Bu Deniz’, bir haftalık aranın ardından zirvede dönüş yaptı.

Başrollerini Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı dizi, 15.72 reytingle geri döndü. Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan dizi, sadece aldığı reytinglerle değil; oyuncuların performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşuluyor.

‘Kurtuluş’un gişe yolculuğu başladı

Haftanın filmi: Emin Alper’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı, oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman gibi isimlerin bulunduğu Liman Film imzalı ‘Kurtuluş’, hafta sonu açılışını 7 bin 870 seyirciyle yaptı.

Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Gümüş Ayı ödülünü kazanan film, yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler ile bölgede hâkimiyet kuran korucu Hazeran aşireti arasındaki toprak anlaşmazlığını ve tırmanan iktidar mücadelesini konu alıyor.

Oğuzhan Koç’tan ‘Ağla’tan bir ilk

Haftanın şarkısı: Kariyerinde ilk kez sözü ve müziği tamamen başka bir isme ait bir şarkıyı yorumlayan Oğuzhan Koç, yeni şarkısı ‘Ağla’yı yayınladı. Sözleri ve müziği İbrahim Başaran’a ait şarkının düzenlemesini Yunus Emre Çelik yapmış. Şarkının klip yönetmenliğini Ecem Gündoğdu üstlenmiş.

Şarkı, ayrılık sonrası yaşanan kırgınlık, kafa karışıklığı ve duygusal tükenmişliği anlatıyor.

Gizem Yıldız’dan iyiliği büyüten kitap

Haftanın kitabı: Gazeteci yazar Gizem Yıldız’ın ‘Neden Olmasın? Ben Yaptım Sen de Yapabilirsin’ kitabı, Mona Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Her sayfa, başarı yolunda güç bulmaya ihtiyacı olan herkese ilham verirken aynı zamanda iyiliği büyütüyor. Sahnelerin ışığında parlayan 10 oyuncu, bu sayfalarda yalnız alkışlarını değil; kırılganlıklarını, ilk yenilgilerini ve yeniden başlama cesaretlerini de okurla paylaşıyor.

Geliri, Kansersiz Yaşam Derneği aracılığıyla kanserli çocuklarla paylaşılacak olan bu kitap; hayallerin, cesaretin ve insanın insana şifa olabileceğinin kanıtı niteliği taşıyor.