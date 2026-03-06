Star TV’de 2 sezondur ekrana gelen ‘Sahipsizler’, önceki akşam yayınlanan 51. bölümüyle final yaptı. Dizi, Total’de aldığı 5.35 reytingle 3., AB’de aldığı 2.09 reytingle 10. ve ABC1’de aldığı 3.42 reytingle 8. sırada yer aldı.

Başrollerini Hazal Subaşı, Enes Koçak, Kaan Miraç Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Turgut Tunçalp, Enes Koçak ve Reha Özcan paylaştığı dizi, Aralık 2024’te 8. yeni bölüm öncesi RTÜK’ten 2 kez yayın durdurma cezası almıştı. İşte, ne olduysa bu tarihten sonra oldu. Diziye ilgi arttı. İzleyici sahip çıktı. ‘Sahipsizler’in sahipsiz olmadığını gösterdi. Özellikle Total’de aldığı reytinglerle dikkat çekti. Birçok oyuncuyu tanıma fırsatımız oldu. Zaman zaman dizinin aldığı reytingler kadar oyuncuların performansları da çok konuşuldu. Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül partnerliğini izlemek güzeldi. Keza, Enes Koçak ile Doğa Bayram ikilisini de izlemek keyifliydi.

‘Sahipsizler’, 51 bölüm boyunca Türk Televizyon Tarihi’ne izler bırakarak veda etti.

‘Canım Sevgilim’e zamansız yorum

Yarım asrı aşan kariyeriyle Türk müziğinin en güçlü bestecileri arasında yer alan Selami Şahin, eserlerini yeni yorumlarla müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

‘Selami Şahin Şarkıları 3’ projesinin öne çıkan çalışmalarından ‘Canım Sevgilim’, bu kez Türk Pop Müziği’nin güçlü sesi Nükhet Duru’nun yorumu ile dikkat çekti. Lider Müzik etiketiyle yayınlanan ve Selami Şahin imzası taşıyan eser; aşkı, özlemi ve zarafeti bir arada sunan melodisiyle hafızalardaki yerini koruyor. Yeni düzenlemesi Semih Erdoğan tarafından yapılan şarkı, Selami Şahin bestelerinin zamansız gücünü modern bir sound’la buluşturuyor.

Nükhet Duru’nun eşsiz yorumuyla yeniden hayat bulan ‘Canım Sevgilim’, Selami Şahin’in müzikal mirasının bugün hâlâ ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Kadife Bakış Sergisi’nin süresi uzatıldı

Nilbar Güreş’in Beyoğlu Dolapdere’deki Arter’de devam eden kişisel sergisi ‘Kadife Bakış’ın süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Sanatçı Nilbar Güreş’in Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisi ‘Kadife Bakış’, Arter’in 2. kat galerisinde sanatçının erken dönem işlerini yeni eserleriyle bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Emre Baykal’ın üstlendiği sergide sanatçının resim, gravür, kolaj, fotoğraf, heykel ve video gibi farklı mecralarda üretilmiş çalışmalardan oluşan kapsamlı bir seçki yer alıyor.

Sergi, 10 Mayıs’a kadar Arter’de ziyaret edilebilecek.