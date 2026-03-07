Star TV’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Çirkin’den ilk tanıtım yayınlandı.

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu dizinin başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak paylaşıyor. Küçük yaşta ailesini kaybeden ve çevresinde ‘Çirkin’ olarak bilinen Meryem (Derya Pınar Ak) ile çocukluk aşkı Kadir’in (Çağlar Ertuğrul) yolları yıllar sonra yeniden kesişir. Bu büyük karşılaşma, tutkulu bir aşkın yanı sıra geçmişten gelen sert bir hesaplaşmayı da beraberinde getirecek.

Yayınlanan tanıtımda Kadir’in ihtişamlı arabası ve Meryem’in büyük değişimini yansıtan sahneler dikkat çekiyor. Heyecanla beklenen dizinin görsel dünyasından ilk ipuçlarının verildiği tanıtım ile ‘Çirkin’in atmosferine çarpıcı bir giriş yapılıyor.

Göksel’den ‘Peki Öyle Olsun’ sürprizi

Türk Pop Müziği’nin güçlü yorumcularından Göksel, Nisan ayı sonunda yayınlanacak ‘Rüyaların İşi’ adını taşıyan yeni albümünün açılış şarkısı ‘Peki Öyle Olsun’u Soles Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Göksel’e ait olan şarkının düzenlemesini Samed Nalbant yapmış. Aşkı olgun bir kabullenişle anlatan şarkı, mekanikleşen bu çağda yalınlığın gücünü hissettiriyor.

‘Peki Öyle Olsun’, hem yeni albümün ruhuna dair ilk ipucunu veriyor hem de dinleyicisini bir hikâyenin içine yavaşça davet ediyor.

Ünlü isimler iftarda bir araya geldi

Yapımcı Mehmet Yıldırım’ın verdiği iftar yemeğine aralarında Petek Dinçöz, Wilma Elles, Banu Zorlu, Ece Gürsel ve Didem Taslan’ın aralarında olduğu 200 davetli katıldı. Piyalepaşa Hilton’da gerçekleşen iftarda semazen gösterisi de yapıldı.

İftar sonrası Mehmet Yıldırım, Banu Zorlu, Wilma Elles ve Ece Gürsel, soruları yanıtlarken mübarek günlerde iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söylediler. Yapımcı Mehmet Yıldırım, hazırlıklarını yaptığı yeni filminde oynamaları için ünlü isimlere ayaküstü teklifte bulunurken olumlu yanıt aldı. İftara katılan Didem Taslan, Kurtlar Vadisi’ndeki Gamze karakterinin unutulmadığını hayranlarının hala yurtdışında bile fotoğraf çektirmeye geldiklerini söyledi.

Yeni imajı ile dikkatleri üzerine çeken Petek Dinçöz, “Ben her zaman güzeldim. Mütevazı olamayacağım. Bir Serenay Sarıkaya bir ben… Dizilerde Serenay sahnelerde Petek Dinçöz… En çok oyunculardan Serenay’ı beğeniyorum” dedi.