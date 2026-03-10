NOW TV’nin yeni dizisi ‘Doktor Başka Hayatta’, ekran yolculuğuna başladı. Dizi, ilk bölümüyle Total’de aldığı 3.34 reytingle 4., AB’de aldığı 3.95 reytingle 2. ve ABC1’de aldığı 4.30 reytingle yine 2. sırada yer aldı.

Başrollerini İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani’nin paylaştığı DASS Yapım imzalı dizi, gelecek için umut verdi ama bunu üstüne koyarak devam ettirir mi, kalıcı olur mu? Haftalar ilerledikçe göreceğiz. Yıllardır kendi gününün lideri ‘Teşkilat’, sevilen yarışma programı ‘Survivor’ ve Pazartesi’den Pazar’a çekilen ‘Aynı Yağmur Altında’ ile kıyasıya bir rekabet verecek. İşi zor mu? Aslına bakarsanız, diziye sahip çıkılırsa, hem yapımcının hem de kanalın yüzünü güldürmeye devam eder. Aksi durumda ekran macerası kısa sürer.

İbrahim Çelikkol’u ekranlarda görmeyi özlemiştik. İlk bölümde çok iyi de performansı vardı. İzledikçe keyif aldım. Sıla Türkoğlu ile Bertan Asllani’yi de beğendim. İzleyiciyi kimlik, kader ve yeniden başlama ihtimali üzerine düşündüren dizinin yolu açık olsun. Umarım, uzun ömürlü olur.

‘Sihirli Annem Periler Okulu’ geliyor

Televizyon dizisi olarak yayınlandıktan 22 yıl sonra çekilen sinema filmiyle beyazperdede gişe rekorları kıran ‘Sihirli Annem’in ikinci filmi geliyor. ‘Sihirli Annem evreni’, sinemadaki yolculuğuna; Dudu’nun müdür, Betüş’ün öğretmen olarak atandığı ve sürpriz karakterlerin dâhil olduğu Periler Okulu’nda yaşanan macerayla devam edecek.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği Poll Films imzalı filmde başrolleri İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan ve Gül Onat paylaşacak. Serinin merakla beklenen ikinci filminin yönetmenliğini Mustafa Kotan, senaristliğini ise Arzu Yurtseven üstlenecek.

Proje, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında vizyona giren ‘Sihirli Annem: Hepimiz Biriz’ ile 850 bin seyirciye ulaşarak tüm zamanların en çok gişe yapan Mayıs filmi olmuştu. Yeni film, ‘Sihirli Annem: Periler Okulu’, sevilen karakterlerini ve büyülü dünyasını farklı maceralarla genişleterek izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Manifest, İstanbul konserlerini açıkladı

Manifest, konser duyurularına başladı. Grup, Mayıs ayında da İstanbul Ülker Arena’da 4 gün üst üste sahne alacak.

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşan Manifest Grubu, İstanbul’da 4 gün boyunca konser vermeye hazırlanıyor. Türkiye’nin sevilen müzik grubu; 15, 16, 17 ve 18 Mayıs’ta Ülker Arena’da hayranlarıyla buluşacak. Ülker Arena şovuna özel sürprizler yapacak olan Manifest’in İstanbul konser biletleri satışa çıktı.

Yenilenen sahne şovları ve güçlü repertuvarlarıyla Manifest’in İstanbul konserlerini 4 gecede toplam 50 bin kişinin izlemesi bekleniyor.