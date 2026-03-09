NOW TV’de Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan ‘Halef Köklerin Çağrısı’nın başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Dizide Yıldız karakterine hayat veren oyuncu, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Şubat ayında sosyal medya platformu X’te (Twitter) en çok konuşulan kadın oyuncu oldu. Biran Damla Yılmaz ile ilgili 503 binden fazla paylaşım yapıldı. Bu listede ilk kez Kasım 2025’te zirveye yerleşen oyuncu, ikinci kez liderlik koltuğuna oturdu. Performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, kariyerinin en iyi işlerinden birisiyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Biran Damla Yılmaz’ı listede sırasıyla Cemre Gümeli, Mahassine Merabet, Afra Saraçoğlu, Burcu Cavrar, Demet Özdemir, Devrim Özkan, Deniz Baysal ve Rabia Soytürk takip etti.

Küllerinden doğan kadınların hikâyeleri

Yusuf Onur Aydın’ın yazıp yönettiği Tiyatro Watt imzalı ‘Bu Bir Prova Değil’ oyunu, 11-12 Mart’ta Arter’in performans salonu Karbon’da tiyatroseverlerle buluşacak.

Selen Uçer, Münir Can Cindoruk, Elif Nur Kerkük, Selin Hasar ve Yaren Özkoca’nın sahneyi paylaştığı sıradışı oyunda, yanmış bir tekstil atölyesinden yükselen seslerin izini süren bir tiyatro ekibinin hikâyesini sahneye taşıyor. Oyun bu seslerin peşinde ilerlerken kadınların yaşamları, göç, kentleşme ve toplumsal travmalar iç içe geçiyor.

Kurmacayla gerçeğin iç içe geçtiği oyun, 11 Mart Çarşamba ve 12 Mart Perşembe akşamları saat 20:30’da Arter’in performans salonu Karbon’da sahnelenecek.

Yoğun ilgi, sergi süresini uzattırdı

İstanbul Sinema Müzesi’nde sergilenen ve efsanevi yönetmen James Cameron’un eserlerine ev sahipliği yapan James Cameron Sanatı Sergisi, yoğun ilgi nedeniyle 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

Dünyaca ünlü Oscarlı yönetmeni James Cameron’un vizyoner sanat yolculuğunu mercek altına alan ‘James Cameron Sanatı’başlıklı sergi, açıldığı günden bu yana bir dâhinin dünyasında yolculuk etmek isteyenler tarafından büyük ilgi gördü. İstanbul Sinema Müzesi, James Cameron’un kişisel arşivinden daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış eserlerin de aralarında bulunduğu 300’ün üzerinde orijinal çalışmaya nisan sonuna kadar ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Sergi, Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.