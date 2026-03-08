Dijital platformlarda 23 Şubat-1 Mart haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde platformun yerli orijinal dizisi ‘Masumiyet Müzesi’, üçüncü haftasında da zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde gerilim filmi ‘65’, platformdaki ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’, platformda liderliğini sürdürdü. Film kategorisinde platformun yeni orijinal filmi ‘Uçurum’, ilk haftasında zirveye yerleşti. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Love Story’ liderliğini sürdürdü. Film kategorisinde sinemalarda 200 bini aşkın seyirciye ulaşan ‘Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar’, liderliğe devam etti.

HBO Max’in televizyon kategorisinde uzun bir aradan sonra zirve el değiştirdi. Platformun üçüncü sezonuyla yayın hayatına devam eden, Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’in başrolünde olduğu dizi ‘İlk ve Son’, bir basamak yükselerek zirvenin yeni sahibi oldu. Film kategorisinde ise ‘Gözü Tamamen Kapalı’, platformdaki ilk haftasında liderliği ele geçirdi.

‘Misafir Şarkılar’ turnesi devam ediyor

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Soner Arıca, ‘Misafir Şarkılar 3’ ile Türkiye turnesinin startını geçtiğimiz günlerde İstanbul’da vermişti.

‘Misafir Şarkılar’ Türkiye turnesinin üçüncüsünü gerçekleştiren Soner Arıca, gittiği her şehirde büyük ilgi görürken mekânlara girişte uzun kuyruklar oluşuyor.

Sanatçı, turne kapsamında 11 Nisan’da Bursa’da, 17 Nisan’da Gaziantep’te, 18 Nisan’da Mersin’de, 24 Nisan’da İstanbul Kartal’da, 25 Nisan’da Kocaeli’de, 8 Mayıs’ta Ankara’da, 15 Mayıs'ta İstanbul Atakent’te müzikseverlerle buluşacak.

Yusuf Sevinçli’den Kıbrıs’a sessiz bakış

Hayatını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdüren fotoğraf sanatçısı Yusuf Sevinçli’nin Kıbrıs’ta ürettiği yeni serisi ‘Republic’, Girne’nin dikkat çeken çağdaş sanat galerisi Art Rooms’da açılan aynı başlıklı sergide fotoğraf tutkunlarıyla buluştu.

Sanatçının 2020–2025 yılları arasında adaya yaptığı ziyaretler sırasında şekillenen ve yaklaşık 70 fotoğraftan oluşan seçki, adayı doğrudan tarif etmekten ziyade gündelik hayatın içine sinmiş katmanları görünür kılıyor. Direktörlüğünü Oya Silbery’nin üstlendiği sergide, olay geri çekildikçe mekân öne çıkıyor. Büyük açıklamaların yerini izler, yüzeyler, ışık, bekleyiş gibi küçük ayrıntıların aldığı sergi, izleyiciyi kesin sonuçlara ulaştırmaktan çok fotoğrafların içinde sakin ve dikkatli bir izleme hâline davet ediyor.

Sergi, 14 Nisan’a kadar Pazar hariç her gün 13.30-20.30 saatleri arasında Art Rooms’da ziyaret edilebilecek.