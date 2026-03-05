Beyazıt Öztürk’ü uzun yıllar sonra ekranlara geri döndüren ‘Beyaz’la Joker’, gün değişikliğine gitti. Pazar akşamları yayınlanan program, artık Kanal D’de Salı günleri izleyicisiyle buluşacak.

Rakiplerinin yokluğunu fırsat bilen program, ilk bölümde aldığı 4 civarı reytingle dikkat çekmişti. O günlerde yazdığım yazıda, bu sonuçların aldatmamasını belirtmiş, yapımda birçok eksikliklerin olduğuna vurgu yapmıştım. İlerleyen bölümlerde programla ilgili birtakım değişiklikler yapılsa da bu durum, iyi bir reyting almaya yetmedi ve gün değişikliğine gidildi.

Peki, ‘Beyaz’la Joker’le yeni gününde reytinglerde ne yapar? 3. sezonunda da yoluna doludizgin devam eden ‘Mehmed Fetihler Sultanı’, yayına başladığı haftadan itibaren istikrarlı gidişatını sürdüren ‘Kıskanmak’, ilk bölüm itibarıyla aldığı reytinglerle zirveye oturan ‘Abi’ ve bu sezon geçen yıla göre iyi reytingler alan ‘Survivor’ karşısında işi çok ama çok zor. Beyazıt Öztürk, ‘Beyaz Show’la geri dönseydi, bu programdan çok daha iyi bir reyting alabilirdi. Çünkü insanlar, hakikaten ‘Beyaz Show’u özledi. Umarız, birgün ‘Beyaz Show’ geri döner.

Şahin Kendirci’den ‘Yemin Olsun’

Şahin Kendirci, yeni şarkısı ‘Yemin Olsun’u Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Şahin Kendirci’ye ait olan şarkının düzenlemesi Yıldıray Gürgen imzası taşıyor. Şarkıya Kemal Başbuğ’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Duygusal yapısıyla dikkat çeken eser, ayrılık acısını kalpten gelen sözlerle dinleyenlere aktarıyor.

Yoğun duygusu, güçlü melodisi ve Şahin Kendirci’nin duygu yüklü yorumu ile öne çıkan ‘Yemin Olsun’, aşka küsenlere yarenlik ediyor.

‘Ballı Süt’ oyunu prömiyer yaptı

Yapımcılığını Aksel Bonfil ve Begüm Ertuğrul’un üstlendiği, hikâyesi Önem Günal’a ait olan, Anıl Can Beydilli’nin yazıp yönettiği oyun, babaanneleri tarafından büyütülen ancak yıllar içinde birbirlerinden uzaklaşmış iki kız kardeşin geçmişle ve birbirleriyle yüzleşmesini sahneye taşıyor.

Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya’yı ilk kez aynı tiyatro projesinde buluşturan ‘Ballı Süt’, Fişekhane Ana Sahne’de prömiyerini gerçekleştirdi. Üç farklı zaman diliminde ilerleyen oyun, çocukluk travmasının iki farklı karakter üzerindeki etkisini ele alırken ‘güçlü olmak’ ile ‘yalnız kalmak’ arasındaki ince çizgiye odaklanıyor.

Derya ve Asiye’nin hikâyesi; bastırılmış yasları, yarım kalmış duyguları ve dönüşen kardeşlik bağını acı ile mizahın iç içe geçtiği bir anlatımla seyirciyle buluşuyor. Oyun, sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek.