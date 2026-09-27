Kaynak: İHA

Olay, Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay bıçaklı kavgaya dönüşürken kavgada 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların, hastanede yapılan müdahalelerin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınacağı bildirildi.