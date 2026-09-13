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Kaynak: İHA

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Akıncılar Mahallesi Kaygusuz Baba Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde karşılaşan M.Ç. ile M.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada M.K., M.Ç.’yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. M.Ç., ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K. ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.