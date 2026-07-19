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Kaynak: İHA

Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık tarlasından dönen işçileri taşıyan tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Yağcılar Köyü sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık tarlasında çalışan R.A., A.C. ve H.C., mesailerinin ardından "patpat" olarak bilinen tarım aracıyla evlerine gitmek üzere yola çıktı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Yağcılar Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarım aracı devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.