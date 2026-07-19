Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.