Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Temmuz 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Temmuz 2026)

Altın almayı ya da elindeki mevcut altın stokunu nakit paraya dönüştürmeyi düşünen vatandaşlar, serbest piyasa ve büyük Kapalıçarşı kuyumcu fiyatlarını pazar gününün erken saatlerinden itibaren sorgulamaya başladı. İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Temmuz 2026) - Resim: 1

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte evlilik planı yapan çiftler ve yakınlarına altın takmayı hedefleyen vatandaşlar için fiyatlardaki en ufak bir değişim bile bütçede büyük farklar yaratabiliyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Temmuz 2026) - Resim: 2

Bu nedenle çeyrek, yarım ve tam altın gibi geleneksel takı ve birikim araçlarının alış-satış makasları kuyumcularda en çok sorulan soruların başında geliyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Temmuz 2026) - Resim: 3

Hafta sonu olması sebebiyle bankalar arası piyasalar kapalı olsa da serbest piyasada ve fiziki kuyumcu dükkanlarında 19 Temmuz 2026 Pazar gününe ait güncel altın fiyatları netleşti. Tradnignviews verilerine göre gram altın cephesinde 1,17'lik bir yükseliş meydana geldi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Temmuz 2026) - Resim: 4

İşte 19 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları....

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Temmuz 2026) - Resim: 5

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.092,19 TL
SATIŞ: 6.093,03 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Temmuz 2026) - Resim: 6

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 9.939,00 TL

SATIŞ: 10.006,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Temmuz 2026) - Resim: 7

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 18.878,00 TL

SATIŞ: 20.025,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Temmuz 2026) - Resim: 8

TAM ALTIN FİYATI


ALIŞ: 40.316,00 TL

SATIŞ: 39.628,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Temmuz 2026) - Resim: 9

ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ata Altın Alış: 40.199,77 TL
Ata Altın Satış: 41.215,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Temmuz 2026) - Resim: 10

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 Ayar Bilezik Alış: 5.535,06 TL
22 Ayar Bilezik Satış: 5.568,67 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Temmuz 2026) - Resim: 11

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