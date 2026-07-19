Manşetsiz ve Kalibrasyonsuz Tansiyon Ölçümü
Tansiyon takibinde ezber bozan bir teknoloji devreye giriyor. Akıllı yüzük pazarına iddialı bir giriş yapan Vital Signals firması, geliştirdiği "Signal Ring" ile kola şişen cihazları takma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Cihaz, hiçbir ön kalibrasyona ihtiyaç duymadan doğrudan parmaktan ölçüm yapıyor.
6 katı gelir elde ettiler: Kola cihaz takmadan tansiyon ölçen yüzük geliyor
Akıllı yüzük pazarına giren Signal Ring, kola manşet takmadan parmaktan anlık tansiyon ölçümü yapacağını duyurdu. 399 dolarlık yüzüğe ön siparişte rekor talep gelirken, uzmanlar doğruluk payı konusunda uyardı. İşte teslimat tarihi ve tüm detaylar...Kaynak: Diğer
Manşetsiz ve Kalibrasyonsuz Tansiyon Ölçümü
Geleneksel Cihazlardan 5 Kat Daha Hızlı
Günün her anında kan basıncını sürekli olarak takip edebildiğini öne süren Signal Ring, hız konusunda da oldukça iddialı. Üretici şirket, bu akıllı yüzüğün geleneksel tansiyon ölçüm cihazlarına kıyasla dört ila beş kat daha hızlı sonuç verdiğini belirtiyor.
Işık Sensörleriyle Kan Akışı Takibi
Yüzüğün çalışma prensibinin arkasında gelişmiş bir optik teknoloji yatıyor. Signal Ring, parmaktaki kan akışını özel ışık sensörleriyle saniye saniye takip ederek tansiyon verilerini çıkarıyor. Elde edilen tüm anlık ölçümler, yüzüğe bağlı özel bir mobil uygulama üzerinden kolayca görüntülenebiliyor.
Uzmanlardan Kritik Uyarı: Ölçümler Bozulabilir
Üretici firma cihazın uluslararası doğruluk standartlarını karşıladığını savunsa da uzmanlar temkinli yaklaşılması gerektiği görüşünde. Uzmanlara göre; kullanıcının anlık hareketi, cilt tonu, parmakların soğuk olması, dolaşım sorunları, düzensiz kalp ritmi ve hatta yüzüğün parmağa tam oturmaması bile ölçüm sonuçlarını yanıltabiliyor.
FDA Onayı Henüz Yok, Abonelik Ücreti Alınmayacak
Yüzük, 451 kişinin katıldığı klinik çalışmalarda test edilmiş olsa da bu sonuçların tamamı henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Ayrıca cihazın henüz ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından incelenip onaylanmadığı, bu yüzden tıbbi olarak geleneksel cihazların yerine tek başına kullanılmaması gerektiği vurgulanıyor. Üründe aylık bir abonelik ücreti ise bulunmuyor.
Ön Sipariş Fiyatı 399 Dolar! Türkiye’ye Gelecek mi?
Yoğun ilgi gören akıllı yüzük için ön siparişler 399 dolardan açıldı ve ilk teslimatların ekim ayında başlaması bekleniyor. Ürünün Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağına dair üretici firmadan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle teknoloji meraklıları ürünü şimdilik Türkiye’den doğrudan satın alamayacak.