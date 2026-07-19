6 katı gelir elde ettiler: Kola cihaz takmadan tansiyon ölçen yüzük geliyor

FDA Onayı Henüz Yok, Abonelik Ücreti Alınmayacak

Yüzük, 451 kişinin katıldığı klinik çalışmalarda test edilmiş olsa da bu sonuçların tamamı henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Ayrıca cihazın henüz ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından incelenip onaylanmadığı, bu yüzden tıbbi olarak geleneksel cihazların yerine tek başına kullanılmaması gerektiği vurgulanıyor. Üründe aylık bir abonelik ücreti ise bulunmuyor.