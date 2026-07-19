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2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere ile Fransa unutulmaz bir mücadeleye imza attı.

Miami'de oynanan karşılaşmada ilk yarıda rakibini adeta sahadan silen İngiltere, ikinci yarıda Fransa'nın büyük geri dönüş çabasına rağmen mücadeleyi 6-4 kazanarak turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

İNGİLTERE İLK YARIDA FIRTINA GİBİ ESTİ

Thomas Tuchel'in öğrencileri maça hızlı başladı. Declan Rice'ın erken golüyle öne geçen İngiltere, Ezri Konsa ve Bukayo Saka'nın iki golüyle soyunma odasına 4-0 üstün girdi.

İlk yarıda büyük üstünlük kuran İngilizler, Fransa'ya net gol fırsatı tanımadı.

FRANSA GERİ DÖNDÜ AMA YETMEDİ

Didier Deschamps'ın ikinci yarıda yaptığı değişiklikler oyunun seyrini değiştirdi.

Kylian Mbappe ve Bradley Barcola'nın golleriyle farkı bire indiren Fransa, Michael Olise'nin hazırladığı pozisyonlarla beraberliğe çok yaklaştı. Ancak son bölümde İngiltere'de Saka penaltıdan bulduğu golle hat-trick yaparak skoru 5-3'e taşıdı ve takımını rahatlattı.

GOL YAĞMURU UZATMA DAKİKALARINDA DEVAM ETTİ

Maçta uzatma dakikaları da karşılıklı gollere sahne oldu. Dembele'nin 90+5'te attığı golle Fransa yeniden beraberlik için umutlandı. Deschamps'ın öğrencileri beraberlik golü için tüm riskleri alırken oyuna sonradan giren Jude Belingham tarihi mücadelede son sözü söyledi ve attığı golle skoru tayin etti.

İNGİLTERE TARİHİNDE İLK KEZ DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Fransa'yı 6-4 mağlup eden İngiltere, Dünya Kupası tarihinde ilk kez üçüncülük kürsüsüne çıktı. Daha önce 1990 ve 2018 yıllarında üçüncülük maçına çıkan İngilizler, bu kez şeytanın bacağını kırarak organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

1990 Dünya Kupası'nda İtalya'ya 2-1, 2018 Dünya Kupası'nda ise Belçika'ya 2-0 mağlup olan İngiltere, 1966'daki tek şampiyonluğunun ardından son 60 yılın en başarılı Dünya Kupası derecesine ulaştı.

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN GOLLÜ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

Miami'de oynanan ve İngiltere'nin 6-4 kazandığı mücadele, Dünya Kupası tarihinin en gollü üçüncülük karşılaşması olarak kayıtlara geçti.

Toplam 10 golün atıldığı mücadele, 1958 Dünya Kupası'nda Fransa'nın Batı Almanya'yı 6-3 mağlup ettiği ve 9 golün çıktığı karşılaşmayı geride bırakarak yeni rekorun sahibi oldu.

2026 DÜNYA KUPASI'NIN EN GOLLÜ KARŞILAŞMASI

Fransa ile İngiltere arasında oynanan bronz madalya mücadelesi, aynı zamanda 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en fazla gol atılan maçı oldu.

Turnuvadaki önceki gol rekoru, grup aşamasında Almanya'nın Curaçao'yu 7-1 mağlup ettiği 8 gollü karşılaşmaya aitti. Miami'deki 10 gollü mücadele, bu organizasyonun yeni gol rekoru olarak tarihe geçti.

DESCHAMPS'IN SON MAÇIYDI... TUCHEL İSE YUHALANDI

Bu karşılaşma aynı zamanda 2026 Dünya Kupası'nın ardından teknik direktörlük görevini bırakmaya hazırlanan Didier Deschamp'ın da Fransa'nın başında çıktığı son maç oldu. Deschamps yerine göreve Zidane'ın gelmesi beklense de henüz resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise İngiliz taraftarlar tarafından yuhalandı. Arjantin maçı nedeniyle yoğun eleştirilerin odağındaki Alman teknik adamın İngiltere Milli Takımı'ndaki geleceği belirsizliğini koruyor.

MBAPPE VE OLISE TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada iki gol atan Kylian Mbappe, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 22'ye yükselterek Lionel Messi'yi geride bıraktı ve turnuva tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Michael Olise ise Mbappe'ye yaptığı iki asistle turnuvadaki asist sayısını 7'ye çıkardı. Fransız yıldız, böylece Pele'nin 1970 Dünya Kupası'nda kırdığı tek turnuvada 6 asistlik rekorunu geride bırakarak yeni rekorun sahibi oldu.