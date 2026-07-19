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Kaynak: ANKA

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, memleketi Trabzon'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomiden dış politikaya, CHP kurultayına ilişkin yargı kararından S-400 sürecine kadar birçok konuda açıklama yapan Ağıralioğlu, özellikle CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararını eleştirdi.

"MUTLAK BUTLAN KARARI HUKUKA ZARAR VERİR"

Yargının siyasete müdahale ettiği algısının demokratik hukuk devleti açısından ciddi risk taşıdığını belirten Ağıralioğlu, Yüksek Seçim Kurulu kararlarının bu şekilde tartışmaya açılmasının doğru olmadığını söyledi.

Kararın siyasi partilerin tamamını etkileyebilecek sonuçlar doğuracağını savunan Ağıralioğlu, "Bana sorulsa CHP'yi kapatsalar, mutlak butlan kararından daha az hasar olurdu. Hukuk anlamında söylüyorum. Bu karar, Türkiye'de tüm siyasi partileri töhmet altında bırakacak nitelikte. Bu yüzden doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU AĞIR HASAR ALDI"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da değinen Ağıralioğlu, bu sürecin Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerine zarar verdiğini öne sürdü.

"Kemal Bey'in siyasete böyle veda etmesini istemezdim" diyen Ağıralioğlu, yaşananların Kılıçdaroğlu açısından ağır bir siyasi bedel oluşturduğunu ifade etti.

EKONOMİ VE S-400 MESAJI

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ağıralioğlu, yüksek faiz ve borç yapılandırmalarını eleştirerek milyonlarca vatandaşın ağır borç yükü altında kaldığını söyledi.

S-400 ve F-35 sürecine de değinen Ağıralioğlu, "Parasını verdiğimiz S-400'leri kullanamıyoruz, F-35'leri de alamıyoruz. Madem kullanmayacaktık, neden aldık?" sözleriyle iktidarın dış politika ve savunma stratejisini eleştirdi.