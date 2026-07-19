Faizsiz Finans Modeline Yeni Standartlar
Son dönemde hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan tasarruf finansman sektörü için yeni bir dönem başladı. Faizsiz finansman modeliyle vatandaşlara hizmet sunan şirketlerin uyması gereken mesleki standartlar ve ilke kararları resmen yürürlüğe girdi.
Ek mesai ve prim yapanlara kötü haber: Tavan sınırı resmen başladı
Tasarruf finansman şirketlerine yönelik yürürlüğe giren yeni mesleki ilke kararlarıyla prim ödemelerine tavan sınır getirildi, şube çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İşte binlerce çalışanı ve sektörü sarsacak 10 maddelik yeni dönem kuralları...Kaynak: Diğer
Faizsiz Finans Modeline Yeni Standartlar
BDDK Gözetiminde 5 Kritik Madde
Kısa bir süre önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) denetim ve gözetim şemsiyesi altına giren sektör için yeni adımlar atıldı. Finansal Kurumlar Birliği, sektörün işleyişini kökten değiştirecek 5 maddelik yeni ilke kararlarını kamuoyuna duyurdu.
Şubelerin Çalışma Saatleri Yeniden Çizildi
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, yeni düzenlemeler kapsamında, tasarruf finansman şirketlerinde uzun çalışma saatlerine ilişkin uygulamalarda değişikliğe gidildi. Şubelerin çalışma saatleri 09.00-18.00 olarak belirlendi. İhtiyaç halinde ise operasyonel faaliyetlerin saat 20.00'ye kadar sürdürülebileceği ifade edildi.
Reklam Bütçelerine Devasa Sınır
Şirketlerin büyüme yarışında kullandığı reklam harcamalarına da sınırlama getirildi. Alınan karara göre, tasarruf finansman şirketlerinin 1 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026 dönemini kapsayan yıllık reklam bütçesi 200 milyon lirayı aşamayacak.
Gelecek Yılların Reklam Limiti Enflasyona Bağlandı
Sektörün reklam harcamalarındaki tavan fiyat uygulaması önümüzdeki yıllarda da sürecek. 2027 yılı için belirlenen 750 milyon liralık reklam bütçesi üst sınırı, 2026 yıl sonu enflasyon oranına göre güncellenerek uygulanacak ve sonraki yıllarda da bu kural baz alınacak.
Prim Alarak Çok Kazanan Çalışana Kötü Haber
Sektörde çalışan binlerce personeli doğrudan ilgilendiren en radikal değişiklik prim sisteminde yapıldı. Özellikle düşük sabit maaş alıp, yaptıkları satışlar üzerinden yüksek prim kazanarak gelirini artıran çalışanlar için tavan sınırı uygulaması devreye alındı.
"Brüt Ücretin İki Katını Geçemeyecek"
1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni maddeye göre; bir personelin yıl içinde alacağı satış primi, performans primi, teşvik veya jestiyon gibi tüm ayni ve nakdi ödemelerin toplamı, o personelin yıllık brüt ücret toplamının iki katını aşamayacak.
Asgari Ücretli Çalışan Sınıra Hızla Takılacak
Sektörde asgari ücretle çalışanların bu yeni sınıra çok daha hızlı ulaşması bekleniyor. Brüt asgari ücretin 33 bin 30 lira olduğu hesaba katıldığında, bu tutarın iki katı olan 66 bin 60 liralık prim barajına personellerin kısa sürede takılacağı öngörülüyor.
Asgari Ücretli Çalışan Sınıra Hızla Takılacak
Sektörde asgari ücretle çalışanların bu yeni sınıra çok daha hızlı ulaşması bekleniyor. Brüt asgari ücretin 33 bin 30 lira olduğu hesaba katıldığında, bu tutarın iki katı olan 66 bin 60 liralık prim barajına personellerin kısa sürede takılacağı öngörülüyor.
Sosyal Medyada Yanıltıcı Paylaşıma Ağır Yaptırım
Sektörün güvenilirliğini zedeleyecek asılsız veya yanıltıcı paylaşımlara karşı da savaş açıldı. Şirket logolarını kullanarak kamuoyunu yanlış yönlendiren paylaşımlara göz yuman yöneticilere idari tedbirler uygulanacak. Bu paylaşımları yapan personelin ise iş akdi feshedilebilecek ve haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunulabilecek.
Dev Raporlama Sistemi Kuruluyor
Kararlar doğrultusunda tüm tasarruf finansman şirketleri için ortak bir yazılım ve raporlama standardı oluşturulacak. BDDK tarafından görevlendirilecek bir uzman veya murakıp koordinasyonunda, şirketlerin ortaklaşa belirleyeceği bir yazılım firmasıyla kurumun istediği raporlama formatı hayata geçirilecek.