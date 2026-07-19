ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak. Dev final, dünya genelinde 170'ten fazla ülkede canlı olarak ekranlara taşınacak.
Dünya Kupası'nda büyük final: İspanya mı Arjantin mi?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk kupasının sahibi, bugün oynanacak İspanya ile Arjantin arasındaki final karşılaşmasının ardından belli olacak.Kaynak: Diğer
Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilecek kapanış gösterileriyle birlikte organizasyonun yaklaşık 6 ila 7 saat sürecek geniş kapsamlı bir yayın programına dönüşmesi bekleniyor.
YAKLAŞIK 2 MİLYAR KİŞİNİN TAKİP ETMESİ BEKLENİYOR
FIFA'nın öngörülerine göre İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek final mücadelesi, televizyon ve dijital yayın platformları aracılığıyla yaklaşık 2 milyar kişi tarafından izlenecek.
Televizyon yayınlarında izleyici sayısının 1 milyar 420 milyonun üzerine çıkması halinde, 2022 Katar Dünya Kupası finaline ait izlenme rekorunun geride kalacağı tahmin ediliyor.
TURNUVA 5 MİLYAR TEKİL İZLEYİCİYE ULAŞTI
FIFA'nın paylaştığı verilere göre 104 karşılaşmadan oluşan 2026 Dünya Kupası, televizyon yayınları, dijital platformlar ve resmi yayıncılar aracılığıyla dünya genelinde 5 milyarı aşkın tekil izleyiciye erişti.
Final karşılaşmasının tamamlanmasıyla birlikte organizasyonun toplam erişim rakamının daha da yükselmesi bekleniyor.
FİNALDE YENİ REKOR BEKLENTİSİ
Dünya Kupası finalleri, her organizasyonda izlenme rakamlarını artırmayı başardı. FIFA verilerine göre 2014 Brezilya Dünya Kupası finalini yaklaşık 1 milyar, 2018 Rusya Dünya Kupası finalini ise 1,1 milyar kişi televizyon ekranlarından takip etti.
2022 Katar Dünya Kupası'nda oynanan Arjantin-Fransa finali ise 1 milyar 420 milyon televizyon izleyicisiyle organizasyon tarihinin en çok izlenen finali olarak kayıtlara geçti. 2026 finalinin bu rakamı aşması bekleniyor.
MESSİ TARİHE GEÇEBİLİR
39 yaşındaki Lionel Messi'nin finalde forma giymesi halinde, Brezilyalı Cafu'nun ardından üç Dünya Kupası finalinde görev yapan ikinci futbolcu unvanına ulaşacağı belirtiliyor.
Arjantinli yıldızın gol atması durumunda ise iki farklı Dünya Kupası finalinde gol sevinci yaşayan altıncı futbolcu olarak tarihe geçeceği ifade ediliyor. Daha önce Vava, Pele, Paul Breitner, Zinedine Zidane ve Kylian Mbappe bu başarıyı elde etmişti.
YAMAL'DAN GENÇ YAŞTA DİKKAT ÇEKEN BAŞARI
Sakatlığını atlatarak turnuvada görev alan Yamal, Dünya Kupası tarihinde yedi maçta forma giyen en genç üçüncü oyuncu olmayı başardı.
Bu başarıya daha önce Fransız yıldız Kylian Mbappe ile İspanyol savunmacı Pau Cubarsi ulaşmıştı.