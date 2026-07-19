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Kaynak: AA

Çekya hükümeti, okullarda cep telefonu kullanımını büyük ölçüde sınırlandıracak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Hazırlanan yasa tasarısının yürürlüğe girmesi halinde öğrenciler, okul süresi boyunca cep telefonu ve diğer elektronik iletişim cihazlarını kullanamayacak.

Çek basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Andrej Babiš ile Eğitim Bakanı Robert Plaga'nın hazırladığı tasarı; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve çok yıllı liselerde eğitim gören öğrencileri kapsıyor.

TENEFFÜSLERDE DE YASAK OLACAK

Tasarı yalnızca ders saatlerini değil, teneffüsleri ve okul sonrasında düzenlenen etkinlikleri de kapsıyor. Böylece öğrencilerin okulda bulundukları süre boyunca cep telefonu ve benzeri cihazları kullanmalarına izin verilmeyecek.

Ancak tıbbi gerekçeleri bulunan veya özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler düzenlemeden muaf tutulacak.

YETKİ TARTIŞMASI

Çocuk Hakları Ombudsmanı Martin Benes ise düzenlemeye karşı çıkarak, cep telefonu kullanımına ilişkin kuralların merkezi hükümet yerine okulların kendi iç yönetmelikleriyle belirlenmesi gerektiğini savundu.

Fransa, İtalya, Yunanistan, Macaristan, Hollanda, Portekiz, Slovenya, Belçika, Kıbrıs ve Finlandiya gibi birçok Avrupa ülkesi de okullarda cep telefonu kullanımına yönelik çeşitli kısıtlamalar uyguluyor.