Bursa’nın İznik ilçesinde nektarin ve şeftali hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Verimli tarım arazileriyle öne çıkan bölgede üretilen ve “tüysüz şeftali” olarak bilinen nektarin, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Tarlada 15 TL, rafta 100 lira: Üretici durumdan şikayetçi - Resim : 1

FİYAT FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Üreticiler, tarlada kilogramı 10-15 TL arasında alıcı bulan nektarinin market raflarında yaklaşık 100 TL’ye kadar satılmasına tepki gösteriyor. Aradaki büyük fiyat farkının hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiği belirtiliyor.

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“ÜRETİYORUZ AMA KAZANAMIYORUZ”

İznik’te üretim yapan Müjgan Öztürk, yüksek maliyetlere rağmen ürünlerini düşük fiyata satmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, fiyat farkının nedenlerinin araştırılması gerektiğini söyledi.

Tarlada 15 TL, rafta 100 lira: Üretici durumdan şikayetçi - Resim : 3

Tarım işçisi Remziye Renda da üreticinin yeterli kazanç elde edemediğini belirterek, aracılara dikkat çekti ve vatandaşlara daha uygun fiyatla ürün almak için doğrudan üreticiden alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.

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ZİRAAT ODASI’NDAN ÇAĞRI

İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar ise üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkının kabul edilemez seviyelere ulaştığını vurguladı.

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Çakar, hem üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği hem de tüketicinin uygun fiyatlarla ürüne ulaşabileceği bir piyasa düzeni için ilgili kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Tarlada 15 TL, rafta 100 lira: Üretici durumdan şikayetçi - Resim : 6

Bölgede hasat devam ederken, üreticiler fiyat dengesinin sağlanmasını bekliyor.