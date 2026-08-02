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Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi tarafından yerli üretimi desteklemek ve ata tohumlarını korumak amacıyla kurulan Tarım Akademisi’nde yılın ilk hasat heyecanı yaşandı.

İLK HASADI BAŞKAN ÖZLÜ YAPTI

Tarım Akademisi’nde yetiştirilen sebze ve meyvelerin ilk mahsullerini Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kendi elleriyle topladı. Hasat edilen ürünler, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırlandı.

ATA TOHUMLARIYLA ÜRETİM YAPILIYOR

Toplam 6 dönümlük alanda ata tohumlarıyla yetiştirilen Koçaş ve topak patlıcan, Çanakkale domatesi, salatalık, Kamber, Sarayönü ve Çifteler biberi ile Ayşe Kadın fasulyesinin ilk ürünleri toplandı. Ayrıca 2 dönümlük alanda yetiştirilen karpuzların da hasadı gerçekleştirildi.

“SADECE ÜRETMİYORUZ, EĞİTİM DE VERİYORUZ”

Hasadın ardından açıklama yapan Başkan Özlü, alanın Milli Emlak’tan tahsis edildiğini belirterek Tarım Akademisi’nin çok yönlü bir merkez olduğunu vurguladı.

Özlü, “Burada ata tohumlarının korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra tıbbi ve aromatik bitkiler de yetiştiriyoruz. Tarım stratejik bir sektör. Biz bu alanda sadece üretim yapmıyor, aynı zamanda eğitim faaliyetleri de yürütüyoruz” dedi.

ÜRÜNLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR

Akademide yetiştirilen ürünlerin büyük bölümünün ata tohumlarından elde edildiğini belirten Özlü, hasat edilen mahsullerin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını ifade etti.

Düzce’de hayata geçirilen bu modelle hem yerli üretimin desteklenmesi hem de sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.