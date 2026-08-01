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Kaynak: AA

Bayraktar köyündeki demonstrasyon alanında gerçekleştirilen hasatta, dönüm başına 500 ila 550 kilogram arasında verim tahmin ediliyor.

Taner buğdayının, bölgenin iklim ve toprak yapısına da uyum sağladığı ifade edildi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, gazetecilere verdiği demeçte Bayraktar köyünde biçerdöverlerle yapılan hasatta elde edilen ilk sonuçların umut verici olduğunu ifade etti.

Kars'ta yaklaşık 270 bin hektar alanda tarla bitkisi üretildiğini belirten Aydın, "Bunun 230 bin hektardan fazlasını buğday ekilişleri oluşturuyor. Hayvancılığın yoğun olduğu kentte yemlik çeşitlerin yanı sıra ekmeklik buğday üretiminin de önemli bir yeri var." ifadelerini kullandı.