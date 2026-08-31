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Trabzonspor’da transfer döneminin son günlerinde takviye çalışmaları devam ederken aynı zamanda santrafor arayışı da devam ediyor.

SÜPER LİG'E DÖNEBİLİR

Reşat Can Özbudak’ın haberine göre menajerler, Beşiktaş’ın eski golcüsü Tammy Abraham’ı bordo-mavili kulübe önerdi.

Trabzonspor yönetiminin teklifi değerlendirmeye aldığı, anlaşma sağlanması halinde 28 yaşındaki futbolcunun yeniden Süper Lig’de forma giyebileceği belirtildi.

ASTON VILLA FORMASIYLA ÜÇ GOL ATTI

Beşiktaş’tan 21 milyon euro karşılığında Aston Villa’ya transfer olan Abraham, İngiliz ekibinde düzenli forma şansı bulamadı.

Aston Villa ile 17 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, yalnızca dört kez ilk 11’de görev yaptı. Abraham bu maçlarda üç gol atarken bir kez de asist yapma başarısı gösterdi. İngiliz futbolcu, Aston Villa'nın Tüpraş Stadyumunda Freiburg ile oynadığı Avrupa Ligi finalinin ardından kariyerine önemli bir kupa eklemiş oldu.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirtilen futbolcu, Beşiktaş kariyerinde ise 26 karşılaşmada toplam 16 gole doğrudan katkı sağlamıştı.