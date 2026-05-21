UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa’nın Freiburg’u 3-0 mağlup ederek kupaya uzanması Tammy Abraham için unutulmaz bir geceye dönüştü.

Devre arasında Beşiktaş’tan Aston Villa’ya transfer olan İngiliz golcü, UEFA tarihine geçen özel bir başarıya imza attı.

4 FARKLI UEFA KUPASI KAZANDI

Tammy Abraham, UEFA’nın kulüpler düzeyindeki 4 farklı organizasyonunda şampiyonluk yaşayan tarihteki ikinci futbolcu oldu.

28 yaşındaki yıldız daha önce; 2020-2021 sezonunda Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, 2021 yılında Chelsea ile UEFA Süper Kupa, 2021-2022 sezonunda Roma ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

İngiliz futbolcu, Aston Villa’nın UEFA Avrupa Ligi zaferiyle birlikte koleksiyonundaki eksik parçayı da tamamladı.

BEŞİKTAŞ’TAN ASTON VILLA’YA GİTTİ

2025-2026 sezonunun başında Beşiktaş’a transfer olan Tammy Abraham, devre arasında Aston Villa’ya katılmıştı.

Tecrübeli forvet, İstanbul’daki finalde kupayı kaldırarak kariyerine bir Avrupa başarısı daha ekledi.

TARİHTE İKİNCİ İSİM OLDU

Daha önce bu başarıya ulaşan tek futbolcu İtalyan sol bek Emerson Palmieri olmuştu.

Chelsea ve West Ham United formalarıyla Avrupa’nın dört büyük UEFA organizasyonunda da şampiyonluk yaşayan Palmieri’nin ardından Tammy Abraham da adını tarihe yazdırdı.