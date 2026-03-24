Tartışmalı kamu ihaleleri, bütçe yönetim şekli ve Suriye ilgisiyle sık sık gündeme gelen AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yine çok tartışılacak bir konuya imza attı.

Belediye, elektrik faturalarını karşılayabilmek amacıyla İller Bankası’ndan 500 milyon TL tutarında kredi kullanmaya hazırlanıyor. Belediye Meclisi'nde alınan karara göre bu finansman, hem şehirdeki içme suyu hatlarının enerji giderlerini karşılamak hem de pompalar ile terfi merkezlerinde biriken borçları kapatmak için kullanılacak. Belediye geçtiğimiz günlerde Suriye'ye bolca otobüs hibe etmesi ve Millet Bahçesi inşa etmesiyle gündeme gelmişti.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin Enerjisa’ya olan borçlarını kapatmak için talep edilen krediye ilişkin sözleşmeden doğacak yükümlülükler konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e yetki verildi. Meclis oylamasında CHP’li üyeler ret oyu kullanırken, karar oy çokluğuyla kabul edildi.

YÜKSEK TUTARLI BORÇLANMA DİKKAT ÇEKİYOR

Toplam 500 milyon TL’lik kredi, kentin içme suyu altyapısının enerji maliyetlerini karşılamaya yönelik olarak planlandı. Belediyenin yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde ise İller Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantör olacağı ifade edildi.

“GAZİANTEP SINIRSIZ BORÇLANMANIN BEDELİNİ ÖDÜYOR"

CHP’li Uğur Kalkan, krediye ilişkin değerlendirmesinde belediyenin önceliklerini eleştirerek, işçi maaşları ve temizlik hizmetleri yerine finansal borçlara kaynak aktarıldığını dile getirdi. Kalkan, “Su faturaları neden her geçen gün artıyor? Belediye sadece arsaları ipotek etmiyor, İller Bankası ve Maliye’den gelecek tüm payları bankalara rehin veriyor. Kanunen dokunulmaması gereken hizmet payları bile bankalara gidiyor. Kasada nakit kalmayınca, halkın ödediği su paraları enerjiye değil, bankaların kredi faizine gidiyor. Maaşları ve kredi faizlerini ödemek için tek çare, su faturalarına gizli zam yapmak oluyor. Paylar bankalara rehinli olduğu sürece, su faturaları sadece şişmeyecek, patlayacak. Borçlar öylesine büyük ki, halkın malı ‘Varlık-Borç Takası’ ile bankalara devrediliyor. Gaziantep halkı su değil, yanlış yönetimin ve sınırsız borçlanmanın faizini ödüyor” ifadelerini kullandı.