Türkiye Merkez Bankası, lira savunması için genişletilmiş bir araç seti planlıyor.

GENİŞ ALTIN REZERVİ KULLANILACAK İDDİASI

Bloomberg News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde; bu araçlar arasında geniş altın rezervlerinin kullanılması öne sürüldü. Amacın ise İran savaşına bağlı oynaklıklara karşı korunmak olduğu belirtildi.

Banka, Londra piyasasında altın-döviz takas işlemleri yapma konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edilirken, kaynaklar, görüşmelerin gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmamasını talep ettiği ileri sürüldü.

REZERV 135 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

Bloomberg verilerine göre Merkez Bankası’nın altın varlıklarının mart ayı başı itibarıyla yaklaşık 135 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi.

Merkez Bankası’nın söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmazken, haberle ilgili resmi kurumlardan da henüz bir açıklama gelmedi.