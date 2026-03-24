Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye'nin dört bir yanındaki 390 farklı arsayı ihaleyle satıyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın düzenleyeceği ihaleye katılacak olan yatırımcılara konut alanından ticaret alanına, plansız alanlardan kentsel gelişim bölgelerine kadar geniş bir alım şansı veriyor.
Kentsel Dönüşüm'de dev ihale: 42 ilde 390 arsa 24 ay vadeyle satışta
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı düğmeye bastı! İstanbul ve Ankara dahil 42 ilde 390 arsa, uygun ödeme koşullarıyla yapılacak de ihale ile yeni sahiplerini bekliyor. İşte il il liste ve başvuru şartları...Gülsüm Hülya Sundu
Ödeme avantajları neler?
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, ev veya iş yeri kurmak isteyenler için iki farklı seçenek sunuyor:
Taksitli Alım: Yüzde 25 peşin, kalan tutar 24 ay vade.
Peşin Alım: Net Yüzde 20 indirim avantajı.
Kentsel Dönüşüm'ün düzenleyeceği ihale ne zaman ve nerede?
Açık artırmalar 2-3 Nisan tarihlerinde saat 10:30'da başlayacak. Fiziksel olarak Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ve İstanbul TOKİ Hizmet Binası'nda yapılacak toplantılara, internet üzerinden de teklif verilebilecek.
Katılım teminatı ne kadar?
Kentsel Dönüşüm'ün düzenleyeceği dev ihaleye girebilmek için muhammen bedele göre belirlenen teminat tutarlarının yatırılması gerekiyor:
İhaleye katılacakların, Emlak Yönetim'in ilgili banka hesaplarına muhammen bedele göre değişen teminat tutarlarını yatırması gerekiyor. Teminatlar 15 bin TL'den başlayarak taşınmazın bedeline göre 32 milyon TL'ye kadar yükseliyor.
Kentsel Dönüşüm'ün ihalesine katılacak olan yatırımcılar buna göre;
• Muhammen Bedeli 299.999 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000 TL,
• Muhammen Bedeli 300.000 TL ile 999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,
• Muhammen Bedeli 1.000.000 TL ile 3.999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 250.000 TL,
• Muhammen Bedeli 4.000.000 TL ile 7.999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,
• Muhammen Bedeli 8.000.000 TL ile 19.999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.000.000 TL,
• Muhammen Bedeli 20.000.000 TL ile 29.999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.500.000 TL,
• Muhammen Bedeli 30.000.000 TL ile 79.999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL,
• Muhammen Bedeli 80.000.000 TL ile 199.999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000.000 TL,
• Muhammen Bedeli 200.000.000 TL ile 299.999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000.000 TL,
• Muhammen Bedeli 300.000.000 ve üstü gayrimenkuller için TL 32.000.000 TL ödeme yapmaları gerekecek
İstanbul ve Ankara dahil 42 ilde 390 arsa için düzenlenecek dev ihaleye internet üzerinden de teklif verecek olanların toplantı öncesinde Emlak Yönetim'in ilgili banka hesabına katılım teminatı tutarını yatırması gerek.
Kentsel Dönüşüm'ün ihalesine katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım öncesinde; EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin Halk Bankası Halkalı Şubesi (TR24 0001 2009 8780 0010 2609 89) hesabına talip oldukları her taşınmaz için teminat yatırmak zorunda.