İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması sadece petrol fiyatlarını değil tarımda kullanılan bazı ürünlerin sevkiyatını da etkiledi. Bölgenin en önemli geçiş noktalarından birinin kapanması küresel ekonomiyi ciddi şekilde etkilerken Rusya’dan flaş bir karar çıktı.

Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, ülkenin gübre ihracatında uygulanacak yeni kısıtlama kararına yer verildi.

Amonyum nitrat gübresinin ihracatının geçici olarak durdurulduğu belirtilen açıklamada, kısıtlamanın 21 Nisan'a kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Rus çiftçileri korumaya yönelik bir adım olduğu, ihtiyaç duyulması halinde azot gübre ihracatının da kısıtlanabileceği bildirildi.

AMONYUM NİTRAT GÜBRESİ NE İŞE YARAR?

Amonyum nitrat gübresi, içerdiği yüksek orandaki azot sayesinde bitkilerin hızlı ve sağlıklı büyümesini sağlayan, kök gelişimini, çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu teşvik eden en yaygın üst gübre türüdür. Hem hemen etkili nitrat hem de kalıcı amonyum azotu içerir, suda hızlı çözünür ve özellikle vejetatif gelişme döneminde verimi artırır.

Nötr özelliği sayesinde hemen hemen her türlü toprak yapısında güvenle kullanılabilir. Özellikle kurak bölgelerde toprağın kendi nemi ile eriyebildiği için tercih edilir.