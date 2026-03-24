İran'da saldırılarda öldürülen üst düzey isimlerden Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin görevine gelecek yeni isim seçildi. Ali Laricani'nin ölümüyle boşalan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne eski Devrim Muhafızları komutanlarından Muhammed Bakır Zülkadir getirildi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Zülkadir'in, İran Lideri Mücteba Hamaney'in onayıyla Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atandığını duyurdu.

BAKIR ZÜLKADİR KİMDİR?

Eski bir asker olan Muhammed Bakır Zülkadir, 70 yaşında. Daha önce Devrim Muhafızları'nın komutanlığını yapan Zülkadir, İran-Irak Savaşı'na katılmış bir isim. 2010'da ordudan ayrılan Zülkadir, daha sonra İran yargı sisteminde stratejik, toplumsal güvenlik ve suç önleme işlerinden sorumlu bakan yardımcı oldu. Ayrıca Mahmud Ahmedinejad döneminde Güvenlik İşlerinden Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcılığı da yaptı.