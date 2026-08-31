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Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun görevine son verilen ilk teknik direktörü belli oldu.

GAZİANTEP FK 3 HAFTA SONUNDA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİYOR

Henüz 3. hafta geride kalırken 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan toplayan Gaziantep FK teknik direktör değişikliğine gidiyor.

RADOI'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ, ÇAĞDAŞ ATAN GÜNDEMDE

Gaziantep FK Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Mirel Radoi ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Mirel Radoi ve değerli ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde gönülden başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Gaziantep FK yönetimi teknik direktörlük görevi için boşta olan Çağdaş Atan ile görüşme gerçekleştirecek.

BURAK YILMAZ'IN YERİNE GEÇMİŞTİ, 7 MAÇ KALABİLDİ

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında Burak Yılmaz'ın yerine takımın başına geçen Mirel Radoi Gaziantep FK ile 7 maça çıktı ve maç başına 0.57 puan ortalamasında kaldı.