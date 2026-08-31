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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün Çorum FK'yı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada görev yapacak hakem kadrosu ile VAR hakemi belli oldu.

Mücadelede düdük Çağdaş Altay'a emanet olacak. Altay'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olarak belirlendi.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Richard Martens olacak. Murat Altan ise AVAR görevini yürütecek.