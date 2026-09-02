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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 273 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada gaz ticaret miktarı 339 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

SPOT DOĞAL GAZ PİYASASINDA İŞLEM HACMİ ARTTI

Spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 5 milyon 855 bin 547 lira oldu.

Önceki gün işlem hacmi 1 milyon 832 bin 316 lira olarak açıklanmıştı. Böylece piyasadaki işlem hacmi bir önceki güne göre yükseldi.

DENGELEME GAZI FİYATLARI AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 136 lira 65 kuruş olarak belirlenirken, satış fiyatı 16 bin 409 lira 35 kuruş oldu.

TÜRKİYE’YE 91 MİLYON METREKÜPTEN FAZLA GAZ GİRİŞİ

Türkiye’ye dün 91 milyon 220 bin 702 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 91 milyon 130 bin 431 metreküp olarak kayıtlara geçti.