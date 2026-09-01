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Kaynak: AA

Türkiye’de günlük elektrik üretimi ve tüketim verileri belli oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün 1 milyon 109 bin 42 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı dönemde elektrik tüketimi 1 milyon 85 bin 809 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİK TÜKETİMİ SAAT 15.00’TE ZİRVE YAPTI

Saatlik bazda elektrik tüketiminin en yüksek olduğu zaman dilimi 15.00 oldu. Bu saatte tüketim 52 bin 638 megavatsaat olarak ölçüldü.

Günün en düşük elektrik tüketimi ise saat 05.00’te gerçekleşti. Bu saatte tüketim 33 bin 821 megavatsaat olarak kaydedildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ İLK SIRADA

Dünkü elektrik üretiminde en büyük pay barajlı hidroelektrik santrallerinin oldu. Barajlı hidroelektrik santralleri toplam üretimin yüzde 23,1’ini karşıladı.

Üretimde ikinci sırada yüzde 20,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Güneş enerjisi santralleri ise yüzde 14’lük payla üçüncü sırada bulundu.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATINI SÜRDÜRDÜ

Türkiye dün elektrik ticaretinde de ihracatçı konumunu korudu. Gün içerisinde 23 bin 528 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirildi.

Aynı dönemde 302 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Böylece günlük verilere göre elektrik üretimi tüketimin üzerinde gerçekleşirken, Türkiye'nin elektrik ihracatı ithalatının oldukça üzerinde kaldı.