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Kaynak: AA

Türkiye’de dün günlük bazda 1 milyon 149 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi. Elektrik tüketimi ise 1 milyon 127 bin 907 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, üretim tüketimin üzerinde gerçekleşti.

ELEKTRİK TÜKETİMİNDE ZİRVE 15.00’TE GÖRÜLDÜ

Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 834 megavatsaatle 15.00’te gerçekleşti.

Günün en düşük elektrik tüketimi ise 37 bin 43 megavatsaatle 05.00’te kaydedildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE BARAJLI HES'LER İLK SIRADA

Türkiye’nin dün gerçekleştirdiği elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 23,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı.

Barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 20,8 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 payla güneş enerjisi santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATINI SÜRDÜRDÜ

Türkiye dün 22 bin 528 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi. Aynı gün elektrik ithalatı ise 632 megavatsaat oldu.