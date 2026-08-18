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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dünkü işlemlere ilişkin veriler açıklandı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 176 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

SPOT DOĞAL GAZDA İŞLEM HACMİ YÜKSELDİ

Spot doğal gaz piyasasında dün gerçekleşen işlem hacmi 4 milyon 741 bin 670 lira oldu.

Bir önceki gün işlem hacmi 3 milyon 780 bin 920 lira olarak kaydedilmişti. Böylece piyasadaki işlem hacminde artış görüldü.

Gaz ticaret miktarı ise 276 bin metreküp olarak gerçekleşti.

DENGELEME GAZINDA ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 38 lira 96 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 320 lira 96 kuruş olarak tespit edildi.

TÜRKİYE'YE 97 MİLYON METREKÜPTEN FAZLA GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 97 milyon 6 bin 790 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 97 milyon 17 bin 655 metreküp olarak kayıtlara geçti.