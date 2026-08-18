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Türkiye’nin siyasi ve adli gündemi, yasa dışı bahis platformlarında açıldığı öne sürülen yeni bahis başlıklarıyla gündeme geldi. Cumhuriyet’in haberine göre platformda, siyasi gelişmelere ilişkin farklı senaryolar üzerinden işlem yapılmaya başlandı.

Başlıklardan birinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in tutuklanıp tutuklanmayacağı sorusu yer aldı. “Özgür Özel tutuklanır mı?” başlığında “Evet” seçeneği yüzde 18, “Hayır” seçeneği ise yüzde 82 ihtimalle gösterildi. Bu başlıktaki işlem hacminin 112 bin liraya ulaştığı belirtildi.

ÖZEL HAKKINDA 62 FEZLEKE

Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle son olarak 4 Ağustos’ta fezleke hazırlanmış, Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 6 Ağustos’ta TBMM Başkanlığı’na gönderilmişti.

Böylece Özel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke sayısının 62’ye çıktığı belirtilmişti.

BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN DE ORAN BELİRLENDİ

Yasa dışı bahis platformunda belediye başkanlarına ilişkin de bir başlık açıldığı aktarıldı.

31 Ağustos’a kadar kaç il veya ilçe belediye başkanının gözaltına alınacağı sorusuna yönelik bahiste “2 veya altı” seçeneği yüzde 59, “3” yüzde 21, “4 veya üzeri” ise yüzde 19 ihtimalle gösterildi. Söz konusu bahis için 43 bin liralık işlem yapıldığı öne sürüldü.

YENİ PARTİ’NİN SANDALYE SAYISI DA BAHİS KONUSU OLDU

Platformda Yeni Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısına ilişkin de dikkat çeken bir bahis başlığı açıldığı belirtildi.

Yeni Parti’nin 31 Ağustos itibarıyla Meclis’te en az 95 milletvekiline ulaşıp ulaşmayacağı sorusuna “Evet” için yüzde 14, “Hayır” için yüzde 86 ihtimal verildi. Bu başlıktaki işlem hacminin ise 81 bin 100 liraya ulaştığı aktarıldı.