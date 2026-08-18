Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye'nin günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün 1 milyon 131 bin 667 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 109 bin 268 megavatsaat olarak gerçekleşti.

ELEKTRİK TÜKETİMİ 15.00'TE ZİRVE YAPTI

Saatlik verilere göre dün elektrik tüketiminin en yüksek seviyeye ulaştığı saat 15.00 oldu.

Bu saatte tüketim 53 bin 420 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Günün en düşük elektrik tüketimi ise 05.00'te gerçekleşti. Bu saatte tüketim 35 bin 325 megavatsaat oldu.

ÜRETİMDE BARAJLI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ İLK SIRADA

Günlük elektrik üretiminde en yüksek pay yüzde 23,5 ile barajlı hidroelektrik santrallerinin oldu.

Üretimde barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 19,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİKTE İHRACAT YAPTI

Türkiye dün elektrik ticaretinde de ihracatçı konumda oldu.

Gün içinde 24 bin 426 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirilirken, 2 bin 91 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.