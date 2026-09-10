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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 4 milyon 519 bin 762 liralık işlem gerçekleştirildi. Piyasadaki işlem hacmi önceki gün 3 milyon 745 bin 639 lira olarak kaydedilmişti.

Günlük işlemlerde 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 251 lira olarak belirlendi. Spot piyasadaki doğal gaz ticaret miktarı ise 262 bin metreküp oldu.

DENGELEME GAZI FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 18 bin 113 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 388 lira 45 kuruş olarak tespit edildi.

TÜRKİYE’YE 107,3 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ GİRİŞİ

Türkiye’ye dün 107 milyon 330 bin 381 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Aynı dönemde piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 107 milyon 342 bin 646 metreküp olarak kayıtlara geçti.