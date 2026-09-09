Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 4 bin 487 lira 23 kuruş, en düşük fiyatı ise 2 bin 99 lira 97 kuruş olarak belirlendi.
EN YÜKSEK FİYAT SAAT 19.00’DA
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 19.00’da 4 bin 487 lira 23 kuruş olarak tespit edildi.
En düşük fiyat ise saat 12.00’de 2 bin 99 lira 97 kuruş oldu.
ORTALAMA FİYAT 3 BİN 207 LİRA
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 207 lira 51 kuruş olarak kayıtlara geçti.
ELEKTRİK PİYASASINDA İŞLEM HACMİ ARTTI
Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 11,5 artarak 2 milyar 285 milyon 310 bin 966 liraya yükseldi.
BUGÜNÜN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK FİYATI
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 100 lira, en düşük fiyatı ise bin 249 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.